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    Главные новости 3 апреля

    19:00  3 Апреля 2018
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    Главные новости 3 апреля

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 3 апреля.

    Роструд напоминает, что из-за празднования 1 Мая граждане России будут отдыхать четыре дня подряд в первую неделю следующего месяца. Об этом говорится на сайте ведомства.  Роструд рассказал о праздничных выходных в мае и июне.

    Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента РФ, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В Ростове их встретят с наручниками: СК РФ послал сигнал Порошенко и Авакову о скором конце.

    Юлия Скрипаль была отравлена вскоре после получения доступа к тайному банковскому счету в размере около 185 тыс. долларов, пишет британское издание Daily Mirror. Юлию Скрипаль отравили после получения доступа к тайному счету — СМИ.

    Сообщения британских СМИ, испугавшихся новейшей российской авиабомбы «Дрель», поразили россиян. В соцсетях в шутку решили напугать журналистов еще больше, заявив, что бомба уже лежит на дне Темзы и может забрызгать гречкой весь Лондон. «Гречкой весь Лондон забрызгает»: россияне высмеяли британские СМИ, испугавшиеся новой бомбы «Дрель».

    Командование Черноморского флота, включая морскую авиацию, готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моя и акватории Азовского моя после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна «Норд» из Крыма. Украина ответит за пиратство: эксперт объяснил необходимость постоянного присутствия ЧФ в Азовском море.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли передачу секретных военных карт иностранцам в Свердловской области, Омске и Крыму. ФСБ поймала шпионов, пытавшихся продать за границу секретные военные карты.

    Российское приложение «Клевер» стало самой скачиваемой викториной в российском сегменте магазинов приложений для мобильных устройств. Как сообщается, оно поднялось на первую строчку чартов в магазинах App Store и Google Play Российское приложение «Клевер» бьет рекорды в App Store и Google Play.

    Киевские эксперты обнародовали шокирующую информацию: практически в центре города находится свалка опаснейших химических отходов, отравляющая здоровье десяткам тысяч киевлян. В центре Киева разлиты 200 тонн ртути и опасных отходов, которые хотят отправить в Горловку.

    Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбина рассказал, что пограничники предлагали команде отказаться от российского гражданства.  Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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