Более 40% жителей Германии обеспокоены ухудшением отношений Запада и России

В закладки

Москва, 3 апреля. Более 40 процентов жителей ФРГ обеспокоены обострением отношений между странами Запада и Россией, об этом свидетельствуют данные опроса института изучения общественного мнения Emnid для RTL.

Немецкая газета Welt отмечает, что тема кризиса в отношениях «между Востоком и Западом» отодвинула на задний план дискуссию об исламе, а также вопросы, связанные с мигрантами. Известно, что 44% респондентов обеспокоены обострением отношениями РФ и Запада.

Опрос проводился с 26 по 29 марта текущего года, в нем участвовали свыше двух тысяч человек. Напомним, что ранее ряд европейских стран, а также США, Канада выслали российских дипломатов в знак «солидарности» с Британией по делу Скрипаля.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипаля и его дочери, настаивая на передаче материалов дела. Однако в Лондоне под различными предлогами отказываются от совместного расследования.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.