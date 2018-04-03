Самойловой выбрали порядковый номер выступления в полуфинале Евровидения-2018

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Москва, 3 апреля. Певица Юлия Самойлова, которая представит Российскую Федерацию на международном конкурсе песни «Евровидение» в 2018 году, будет выступать во втором полуфинале под номером шесть. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте конкурса.

Российская певица исполнит на песенном конкурсе композицию I won’t break. По словам Юлии Самойловой, новая песня ей нравится больше, чем композиция, с которой она должна была ехать на конкурс на Украину в прошлом году.

Во втором полуфинале выступят также представители Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, Молдовы, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении и Украины.

Песенный конкурс «Евровидение» пройдет в этом году в Лиссабоне, Португалии. Первый полуфинал конкурса пройдет 8 мая, второй, где как раз и выступит российская певица, 10 мая. Финал же состоится 12 мая.

Напомним, что Юлия Самойлова должна была представлять России на конкурсе в прошлом году. Однако, Украина запретила ей въезд в страну из-за поездки в Крым. Россия в прошлом году не участвовала в конкурсе и приняла решение, что в этом году на конкурсе будет выступать Юлия Самойлова.

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