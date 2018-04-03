«Невидимая ракета — как отравление Скрипалей гречкой»: эксперт отреагировал на вывод следствия по MH17

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Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал вывод Совместной следственной группы (ССГ), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing под Донецком, о том, что ракета, сбившая авиалайнер, могла быть невидима для российских радаров.

Как заявила во вторник прокуратура Нидерландов, координирующая работу международных специалистов, тот факт, что на представленных Россией снимках радаров нет никакой ракеты, еще «не означает, что она не находилась в воздушном пространстве».

По словам экспертов, которые проанализировали данные российских радаров, ракета, выпущенная из ЗРК «Бук», движется гораздо быстрее гражданского самолета, а потому может быть невидима для радаров.

«Вывод ССГ далек от реальности, поскольку при создании радиолокационных комплексов для них определяются объекты целей — свои и чужие. Как может оператор, скажем, ЗРК ПВО, зафиксировать поражение цели, если он не видит ракету? Это нонсенс. Оператор видит ракету на радаре, он фиксирует, как отметка ракеты пересекает отметку цели. Все это фиксируется, повторюсь, и протоколируется. Невидимая для радаров ракета — все равно что отравление Скрипалей гречкой. Это из того же разряда дезинформация. Уже не знают, что бы такого придумать», — сказал Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей.

Военный эксперт отметил, что есть цели, которые не видят радиолокационные системы. Это наши крылатые ракеты. Они затруднительны по обнаружению. Но ракеты, выпущенные из ЗРК «Бук», для радаров априори видимы.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, по дороге из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту было 298 человек — все погибли. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», но кто выпустил ракету — до сих пор не установлено. Россия продолжает тесно сотрудничать со следствием, передавая голландской стороне всю необходимую информацию.

Передача российскими военными сведений, демонстрирующих, что происходило в воздушной обстановке в районе авиакатастрофы, — это беспрецедентный шаг. Но, к сожалению, международные следователи не придали этим данным большого значения, поскольку они опровергают версию Запада об уничтожении авиалайнера из ЗРК «Бук», находившегося на территории, контролируемой ополченцами ДНР.

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