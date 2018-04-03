Молдавия пожаловалась на «неуважение» со стороны России

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Кишинев, 3 апреля. Молдавский премьер-министр Павел Филип высказался за нормализацию отношений с Россией. При этом он пожаловался на «неуважение» со стороны РФ, отметив, что Россия является «единственной страной, нарушающей нейтралитет» Молдавии, поскольку «сохраняет свои вооруженные силы на территории непризнанного Приднестровья».

«Мы хотим, чтобы к нам относились с таким же уважением, как Румыния и другие страны ЕС, — цитирует во вторник слова премьера молдавское агентство «Молдпрес». — Мы преодолели тот период, когда должны были бояться РФ».

Филип также обвинил Россиию в запугивании молдавских официальных лиц. Они привел в пример ситуацию, когда «депутаты и представители правительства были запуганы, их на протяжении многих часов задерживали в российских аэропортах».

Ранее МИД Молдавии объявил персонами нон грата трех дипломатов из России в связи с «делом Скрипаля». Президент Молдавии Игорь Додон назвал данное решение «провокацией».

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