Навальный потратил 500 млн от зарубежных спонсоров на фейковую избирательную кампанию

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Москва, 3 апреля. Алексей Навальный потратил 500 млн рублей на избирательную кампанию и бойкот выборов. Об этом со ссылкой на экспертов сообщил представитель Общественной палаты Максим Григорьев.

ЦИК отказал Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ в связи с имеющейся у него непогашенной судимостью, однако даже после этого его штаб продолжал работать. При этом в ОП сообщили, что средства поступали от зарубежных спонсоров.

«Даже после окончания регистрации вся эта дорогостоящая система и его псевдоштаб продолжал работать на полную мощность», — заявил Григорьев в ходе круглого стола в Совфеде.

Он отметил, что расходы зарегистрированных кандидатов на агитацию составили не более 400 млн рублей, поскольку размер избирательного фонда ограничен законодательно.

Около 10 штабов Навального, в том числе в Оренбурге, Кургане, Барнауле, Владимире, Белгороде, Петрозаводске и других городах, закрылись в конце марта. Бывшие руководители региональных штабов объясняют это недостатком финансирования, сообщает «Политика сегодня».

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