Навальный потратил 500 млн от зарубежных спонсоров на фейковую избирательную кампанию
Москва, 3 апреля. Алексей Навальный потратил 500 млн рублей на избирательную кампанию и бойкот выборов. Об этом со ссылкой на экспертов сообщил представитель Общественной палаты Максим Григорьев.
ЦИК отказал Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ в связи с имеющейся у него непогашенной судимостью, однако даже после этого его штаб продолжал работать. При этом в ОП сообщили, что средства поступали от зарубежных спонсоров.
«Даже после окончания регистрации вся эта дорогостоящая система и его псевдоштаб продолжал работать на полную мощность», — заявил Григорьев в ходе круглого стола в Совфеде.
Он отметил, что расходы зарегистрированных кандидатов на агитацию составили не более 400 млн рублей, поскольку размер избирательного фонда ограничен законодательно.
Около 10 штабов Навального, в том числе в Оренбурге, Кургане, Барнауле, Владимире, Белгороде, Петрозаводске и других городах, закрылись в конце марта. Бывшие руководители региональных штабов объясняют это недостатком финансирования, сообщает «Политика сегодня».