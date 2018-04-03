«Вторсырье выдаем за новое»: Лоза прокомментировал новую серию «Простоквашино»

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Москва, 3 апреля. Музыкант Юрий Лоза отреагировал на новые серии мультфильма «Простоквашино», первая из которых была опубликована 3 апреля.

Первая серия современного сезона «Простоквашино» набрала уже более миллиона просмотров. Однако музыкант раскритиковал создателей за то, что они берут старые идеи и не пытаются создать что-то новое. Лоза оказался ярым противником ремейков.

«Хотите делать современное кино — придумайте сюжет сами, — констатировал он. — Зачем брать то, что уже было сделано?! Лучше же не сделаете».

Он признался, что еще не видел ни одного достойного ремейка, и убежден, что новое «Простоквашино» — не исключение. Он констатировал, что смотреть современную версию не будет, передает «Пятый канал».

«Мы покупаем вторсырье, в частности интеллектуальное: берем то, что кто-то придумал за нас, и в новой упаковке подаем якобы новое, — заметил исполнитель. — Но оно не перестает от этого быть опошленным, искаженным и переиначенным».

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