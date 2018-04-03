Российские ученые рассказали, когда искусственный интеллект заменит человека

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Москва, 3 апреля. Российские ученые заявили, что искусственный интеллект сможет заменить человека в некоторых видах деятельности через 10–15 лет, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

По мнению российских ученых, скорость развития искусственного интеллекта имеет зависимость от характера конкретных прикладных задач. Предполагается, что в будущем он сможет занять место операторов, которые обрабатывают информацию с использованием жизненного опыта.

«Системы искусственного интеллекта могут заменить человека в течение 10–15 лет», — приводит слова руководителя направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергея Гарбука РИА Новости.

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