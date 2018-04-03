СБУ арестовала депутата из Евпатории на границе с Украиной

В закладки



Киев, 3 апреля. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата городского совета Евпатории. Инцидент произошел, когда он пытался выехать из Крыма на Украину, где проживают его родственники.

Задержание провели в пункте пропуска «Чаплинка». В сообщении на официальной странице СБУ в Facebook утверждается, что народный избранник в марте 2014 года якобы «участвовал в противоправной деятельности, так называемой «самообороне Крыма». В частности, "принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В настоящее время расследование продолжается, пишет «Свободная пресса».

Напомним, Крым присоединился к РФ в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого жители полуострова заявили о своем желании выйти из состава Украины. Однако Киев результатов плебисцита не признает и продолжает заявлять о своих территориальных претензиях.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.