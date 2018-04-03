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    Баста проиграл суд бывшим партнерам по бизнесу

    18:21  3 Апреля 2018  /обновлено: 21:15  03 Апреля 2018
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    Баста проиграл суд бывшим партнерам по бизнесу

    Москва, 3 апреля. Бывшие компаньоны рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, отсудили у него права на товарные знаки двух фирм — «Газгольдер» и «Газгольдер-рекорд», в каждой из которых истцы Денис Крючков и Юрий Булавинов в совокупности имеют долю 35%.

    Газгольдер — музыкально-торговая компания, под лейблом которой существует несколько проектов. Например, клуб «Газгольдер», который расположился недалеко от Курского вокзала. Он был открыт в марте 2005 года в одном из старых зданий газового завода. Случайных людей сюда заносит редко, и, если верить отзывам посетителей, у новичков здесь возникает ощущение «присутствия на чужом празднике». В этом же клубе располагается звукозаписывающая студия Басты.

    В ООО «Газгольдер» и ООО «Газгольдер-рекорд» Вакуленко контролирует по 25%, компании являются юрлицами клуба и звукозаписывающей студии соответственно. В обоих ООО 10% принадлежат Крючкову, 25% — Булавинову, остальные 40% у Евгения Антимония, предполагаемого владельца сети баров «Кружка». До 2012 года генеральным директором ООО «Газгольдер-рекорд» был Булавинов.

    Баста проиграл суд бывшим партнерам по бизнесу

    В ноябре 2015 года обе компании заключили договора с ООО «Газгольдер-Марк» о передаче исключительных прав на несколько товарных знаков. Эту компанию контролируют Вакуленко и Антимоний: у каждого совладельца по 50%. За передачу прав на девять товарных знаков было заплачено всего 70 тысяч рублей, тогда как доход компаний составляет несколько десятков миллионов рублей.

    Баста проиграл суд бывшим партнерам по бизнесу

    Из материалов дела следует, что спорные товарные знаки являются единственным источником дохода организаций. Это обстоятельство позволило суду сделать вывод о том, что сделка была совершена с целью вывода активов общества. Договор был признан недействительным: товарные знаки постановлено вернуть назад.

    Булавинов и Вакуленко знакомы с Ростова, откуда рэпер родом. В одном из интервью Баста рассказал такую историю: «На мне уже поставили сто крестов, печатей и чего угодно. Получилось так, что Жора вымутил у своей мамы денег, объяснил ей, что нужен компьютер. И мы стали записываться». К слову, Булавинов тот самый Жора, о котором поется в песне «*** насос, Жора, где ты был».

    В 2013 году Тогда Булавинов заявил в полицию о пропаже своего джипа Cadillac Escalade, на котором ездил Вакуленко. По информации СМИ между партнерами возникли разногласия, Буланов захотел вернуть себе внедорожник, но им с Бастой не удалось договориться, поэтому владелец автомобиля обратился в полицию. Комментируя эту ситуацию, Вакуленко заявил, что давно не видел Юрия Булавинова и не общается с ним.

    Денис Крючков — основатель творческого объединения «Газгольдер», арт-директор и концептолог клуба, а также нескольких ресторанов, среди которых бар «Кружка». С 2005 по 2008 год Крючков продюсировал проект Вакуленко «Баста/Ноггано».

    Напомним, в 2016 году между Василием Вакуленко и Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, произошел конфликт. Толмацкий пожаловался, что шум из клуба «Газгольдер» будит его семью и жителей всего района по ночам. В ответ на эту претензию Вакуленко назвал рэпера «лохматым чмом». Оскорбленный Децл обвинил Вакуленко в причинении ему морального вреда и потребовал от Басты миллион рублей. Но в итоге суд обязал Вакуленко выплатить Толмацкому за оскорбление 50 тысяч рублей.

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    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #суд #децл #баста #бренд #права #вакуленко #узыка #толмацкий #газгольдер
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