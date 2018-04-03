В Германии столкнулись поезда метро, есть пострадавшие

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Берлин, 3 апреля. На западе Германии в результате столкновения поездов метро пострадали не менее 20 человек.

Как сообщают европейские СМИ, инцидент произошел в городе Дуйсбург.

#BREAKING Casualties feared after subway trains collision in Duisburg, Germany pic.twitter.com/ixqhtgyjFx — CGTN (@CGTNOfficial) April 3, 2018

Напомним, 31 марта в результате столкновения грузовика с туристическим автобусов в Баварии погиб один человек, пострадали — более 15.

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