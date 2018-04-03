В Германии столкнулись поезда метро, есть пострадавшие
В закладки
Берлин, 3 апреля. На западе Германии в результате столкновения поездов метро пострадали не менее 20 человек.
Как сообщают европейские СМИ, инцидент произошел в городе Дуйсбург.
#BREAKING Casualties feared after subway trains collision in Duisburg, Germany pic.twitter.com/ixqhtgyjFx— CGTN (@CGTNOfficial) April 3, 2018
Напомним, 31 марта в результате столкновения грузовика с туристическим автобусов в Баварии погиб один человек, пострадали — более 15.
Включить уведомления в Вк