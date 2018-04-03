Белоруссия в 2018 году примет на оздоровление до 500 детей из Сирии

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Минск, 3 апреля. Пресс-служба министерства образования Белоруссии сообщила, что в 2018 году республика примет на оздоровление до 500 детей из Сирии. Соответствующая информация приводится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Как рассказал министр образования Белоруссии Игорь Карпенко, белорусская сторона нацелена на «долгосрочное, эффективное, взаимовыгодное сотрудничество» с Сирией в сфере образования и готова налаживать контакты по всем направлениям.

Летом прошлого года в республике и отдохнули 80 сирийских детей. В начале 2018 года власти Белоруссии выделили из бюджета деньги для отдыха 145 детей из Арабской республики в образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал международные гуманитарные организации активнее помогать мирным сирийцам.

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