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Сирия: ФАН публикует репортаж из города Абу-Кемаль, который возвращается к мирной жизни
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    Сирия: ФАН публикует репортаж из города Абу-Кемаль, который возвращается к мирной жизни

    20:00  3 Апреля 2018
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    Сирия: ФАН публикует репортаж из города Абу-Кемаль, который возвращается к мирной жизни

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в городе Абу-Кемале, где постепенно восстанавливается мирная жизнь.

    Напомним, Абу-Кемаль был последним крупным оплотом террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 запрещено в РФ) на территории Сирии. После его освобождения сирийскими правительственными войсками в конце прошлого года, САА и проиранскими шиитскими формированиями была взята под контроль и сирийско-иракская граница в этом районе.  

    В настоящий момент в районе Абу-Кемаля продолжается оборудование пограничных пунктов, по  завершению которого дорога из Ирака в Сирию снова будет открыта.

    Как видно на кадрах, сделанных корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), в пограничный город вместе с коренным населением, ранее бежавших от ужасов войны, возвращаются и атрибуты мирной жизни. Так в Абу-Кемале возобновили свою работу местная пекарня и водная станция, ранее пострадавшая от террористических атак. Также идут работы по восстановлению дорог и зданий города.

    Абу-Кемаль, расположенный на западном берегу реки Евфрат до сих пор остается на линии фронта. Боевики «Исламского государства», действующие на восточном берегу Евфрата, часто совершают нападения на позиции сирийских войск через Евфрат. В частности, доподлинно известно, что террористам до сих пор контролируют город Хаджин и многие деревни в районе Аль-Шаафа. Курдские вооруженные формирования, поддерживаемые США, не спешат продвигаться на юг от нефтяного поля Аль-Омар, поэтому, по всей видимости, именно сирийской армии придется в ближайшее время проводить операцию на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #дейр-эз-зор #абу-кемаль
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