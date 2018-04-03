Франция отреагировала на обращение России в ОЗХО по делу Скрипаля

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Париж, 3 апреля. Власти Франции потребовали от России ответить на вопросы Великобритании по делу Скрипаля, заявила официальный представитель министерства иностранных дел страны Аньес фон дер Мюль.

Таким образом, Париж отреагировал на обращение РФ в ОЗХО с просьбой предоставить информацию по расследованию скандального инцидента в Солсбери.

«Мы настоятельно требуем от РФ ответить на вопросы, которые были адресованы Соединенным Королевством 12 марта 2018 года и которые остались без ответа с того дня, несмотря на серьезность дела Скрипаля», — отметила дипломат.

По словам Аньес фон дер Мюль, Великобритания подробно проинформировала Францию о ходе расследования.

Напомним, что Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) ранее заявила, что готова направить ответы на вопросы России по делу Скрипаля до конца дня. Москву, в частности интересовало, какую помощь Великобритания запрашивала у ОЗХО в рамках расследования.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе. Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию, а также отказался предоставлять российским специалистам хоть какую-либо информацию, касающуюся расследования.

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