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Сирия, 3 апреля. Армия САР отбила у бывших членов ИГ1 обширный район на западе от Меядина. Самолеты ВКС РФ присоединились к ВВС САР в операции против «Джебхат ан-Нусры»***1 в провинции Идлиб. Главари ИГИЛ1 провели встречу на восточном берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: присоединились к самолетам ВВС САР в операции против «Джебхат ан-Нусры» на юге и западе провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками-исламистами на западной окраине Алеппо; установили полный контроль над населенным пунктом Таксис между Хамой и Хомсом.

«Джейш Аль-Ислам»*****: вывела первую группу своих боевиков из Думы и готовится к отправке на север Сирии других партий исламистов вместе с членами их семей.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): продолжает перестрелки с САА на севере и северо-западе провинции Хама.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): потеряло обширные территории в пустынном районе на западе от Меядина; провело встречу главарей вблизи города Аш-Шафаа к востоку от Евфрата.

Провинция Дамаск

Первая группа боевиков «Джейш Аль-Ислам» вместе с членами семей покинули город Дума в Восточной Гуте через переход «Аль-Вафедин», сообщает военный источник в соцсети Twitter (@sayed_ridha). Исламисты будут вывезены в город Джараблус, расположенный на севере вблизи сирийско-турецкой границы, в соответствии с соглашением о добровольной эвакуации, достигнутым благодаря работе российского Центра по примирению враждующих сторон. Кроме того, ожидается, что сегодня вечером из анклава боевиков в предместьях Дамаска на север САР отправятся от 30 до 50 автобусов с боевиками. Удерживавшие Думу вооруженные бандформирования больше всех оказывали сопротивление Сирийской арабской армии (САА) в Восточной Гуте. До этого боевиками были добровольно сданы Хараста, Замалка, Арбин и ряд других городов, находящихся южнее.

Провинция Алеппо

В западных пригородах Алеппо возобновились перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками исламистских группировок, в том числе из «Джебхат ан-Нусры». По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, террористы ударили по предместьям Аль-Хамадания и Аз-Захра из крупнокалиберных минометов. Сведений о возможных потерях в рядах сирийской армии или жертвах среди жителей близлежащих мирных кварталов не поступало. Алеппо находится под контролем официального правительства Сирии с конца 2016-го года, когда город был освобожден от террористов в результате операции, спланированной при участии российских военных советников. Западные окрестности административного центра провинции, однако, по-прежнему находятся в оккупации вооруженных бандгруппировок.

Провинция Дейр-эз-Зор

Недалеко от Аш-Шафаа на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор состоялась встреча главарей «Исламского государства». Местный источник опубликовал на своей странице в Twitter (@MrKyruer) снимки с переговоров террористов. Он также добавил, что данная группировка по-прежнему ведет очень активную деятельность на восточном берегу Евфрата, несмотря на то, что международная коалиция ведет военную кампанию против ИГ в этом районе.

Подразделения сирийских войск при поддержке союзных проасадовских отрядов смогли продвинуться в борьбе с разрозненными бандформированиями ИГИЛ в юго-западной части провинции Дейр-эз-Зор. Согласно сведениям Twitter-канала (@Suriyakmaps), правительственные силы полностью зачистили район вокруг соляного озера Файдат Аль-Джубб, расположенного к западу от Меядина.

Провинция Идлиб

По данным новостного портала Al Masdar News, российские ВКС присоединились к операции ВВС САР против «Джебхат ан-Нусры» и подконтрольных террористам группировок в провинции Идлиб. Сейчас союзная авиация продолжает уничтожать пункты управления, укрепления, оружейные склады и другие военные объекты террористических бандформирований в предместьях городов Джиср Аш-Шугур, Эриха, Басанкуль и некоторых других. Сведения о нанесенном исламистам уроне в настоящий момент уточняются. Ранее от террористов была освобождена юго-восточная часть региона, в том числе ключевые населенные пункты Абу Дали, Синджар, а также Абу-Духур вместе со стратегически значимой одноименной авиабазой в окрестностях.

Провинция Хама

Обстановка на севере Хамы по-прежнему напряженная. В районе Аль-Латаминского выступа продолжаются перестрелки. Согласно данным оппозиционного агентства Masar Press Net, артиллерийские дивизионы правительственных сил САР обстреляли блокпосты «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш Аль-Иззы» и других группировок на окраине поселения Аль-Арбаин. Вооруженные столкновения также вспыхнули и на северо-западе провинции. Так, канал в сети Telegram SyriaNow10, подконтрольный джихадистам, сообщает о начавшихся взаимных обстрелах сторон недалеко от населенного пункта Зайтун.

Подразделения САА и союзных Национальных сил обороны (NDF)****** установили полный контроль над городом Таксис и соседними деревнями, которые были отбиты у боевиков-исламистов накануне, передает новостной Twitter-канал Islamic World News. Данные территории находятся на юге провинции Хама и относятся к Ар-Растанскому котлу, большая часть которого располагается на севере соседнего Хомса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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