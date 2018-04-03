Варшава отреагировала на сожжение польского флага в Киеве

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Варшава, 3 апреля. Варшава возмущена инцидентом, произошедшим в Киеве, где во время демонстрации перед посольством Польши был сожжен польский флаг. После происшествия советник-посланник Украины был вызван в МИД Польши, где ему вручили ноту протеста, сообщает пресс-служба польского ведомства.

«МИД Республики Польша выражает возмущение по поводу вызывающего поведения демонстрантов, а также отсутствия соответствующей реакции со стороны украинской службы охраны», — отмечается в тексте.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что это не первый инцидент антипольского характера на территории Украины за последнее время, добавили дипломаты.

Представитель посольства Украины в свою очередь заявил, что власти Киева осудили этот поступок. Он также пообещал, что соответствующие службы примут меры в связи с произошедшим и накажут всех виновных.

Ранее сообщалось, что Климкин отреагировал на сожжение польского флага у посольства в Киеве. По его мнению, произошедшее представляло собой нападение на дружбу двух стран.

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