Сирия отметила Пасху: ФАН публикует репортаж из города Хомс

В закладки

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в городе Хомс, где местные христиане в прошлое воскресенье праздновали Пасху.

Напомним, в 2011-м году часть городских кварталов Хомса была захвачена боевиками вооруженных группировок, с чего началась осада города. Она длилась на протяжении нескольких лет, до мая 2014-го, когда сирийской армией была освобождена и зачищена вся территория Хомса.

От преступных действий боевиков-исламистов более всего пострадали именно христиане, составлявшие значительную часть населения города до войны. Однако после того, как в Хомс пришли террористы и начали грабить, убивать и похищать христиан с целью выкупа, а также осквернять и разрушать церкви, город покинуло, по разным данным, до 140 тысяч жителей, исповедующих христианские религии.

Боевики уничтожили практически все святыни, имевшиеся в городе до войны, за исключением частицы пояса богородицы, которую все-таки удалось спасти, покидавшим Хомс христианам.

Христианское население стало массово возвращаться только после полного освобождения города и прилегающих территорий.

Как видно на кадрах, сделанных корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), после возвращения Хомса под контроль законного сирийского правительства во главе с Башаром Асадом, ни одному жителю города, какой бы он ни был конфессии, ничего не угрожает.

Так, христиане, натерпевшиеся в свое время от боевиков, могут спокойно отмечать один из главных своих религиозных праздников — Пасху.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.