Роскосмос может привлечь Китай к разработке сверхтяжелой ракеты
Москва, 3 апреля. Россия рассчитывает на сотрудничество с КНР по созданию сверхтяжелой ракеты. Об этом сообщил исполнительный директор по бизнесу и коммерциализации госкорпорации Роскосмос Антон Жиганов.
В Роскосмосе прокомментировали вопрос о сотрудничестве с китайскими специалистами.
«Одна из возможных тем взаимодействия, это как раз создание сверхтяжелой ракеты», — сказал Антон Жиганов.
Напомним, что 1 февраля глава государства Владимир Путин дал зеленый свет созданию новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Известно, что эскизный проект комплекса будет разработан до конца 2019 года. Отмечается, что до 2028 года на космодроме Восточный будет создана необходимая для реализации проекта инфраструктура.