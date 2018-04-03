Роскосмос может привлечь Китай к разработке сверхтяжелой ракеты

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Москва, 3 апреля. Россия рассчитывает на сотрудничество с КНР по созданию сверхтяжелой ракеты. Об этом сообщил исполнительный директор по бизнесу и коммерциализации госкорпорации Роскосмос Антон Жиганов.

В Роскосмосе прокомментировали вопрос о сотрудничестве с китайскими специалистами.

«Одна из возможных тем взаимодействия, это как раз создание сверхтяжелой ракеты», — сказал Антон Жиганов.

Напомним, что 1 февраля глава государства Владимир Путин дал зеленый свет созданию новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Известно, что эскизный проект комплекса будет разработан до конца 2019 года. Отмечается, что до 2028 года на космодроме Восточный будет создана необходимая для реализации проекта инфраструктура.

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