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ФАН-ТВ
3 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ЕС пригласил Россию на международную конференцию по Сирии
Политика
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    3 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ЕС пригласил Россию на международную конференцию по Сирии

    В ОЗХО рассказали, когда Россия получит ответы на вопросы по «делу Скрипаля». В петербургском метрополитене открыли «Книгу памяти», посвященную погибшим в теракте. ЕС пригласил Россию на международную конференцию по Сирии.
    19:04 3 Апреля 2018
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    В ОЗХО рассказали, когда Россия получит ответы на вопросы по «делу Скрипаля»

    3 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ЕС пригласил Россию на международную конференцию по Сирии

    Организация по запрещению химического оружия может до конца дня направить России ответы на вопросы по расследованию так называемого «дела Скрипаля». Об этом сегодня заявили в пресс-службе международной структуры. Представитель организации пояснил, что ОЗХО находится в процессе формирования ответов на вопросы, представленные российской стороной.

    В Санкт-Петербургском метрополитене открыли «Книгу памяти», посвященную погибшим в теракте

    3 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ЕС пригласил Россию на международную конференцию по Сирии

    В Северной столице сегодня, в годовщину теракта в метро, представили «Книгу памяти». Над изданием работали несколько месяцев, и в нем собраны истории и воспоминания о жизни тех, кто так и не вышел из вагона поезда, следовавшего днем 3 апреля по «синей» ветке. Также в книге размещены соболезнования от жителей других городов и даже стран. Как сообщили в пресс-службе петербургской подземки, специальное издание книги поместят в экспозицию Интерактивного центра истории метрополитена на станции «Приморская».

    ЕС пригласил Россию на международную конференцию по Сирии

    3 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ЕС пригласил Россию на международную конференцию по Сирии

    Евросоюз пригласил Россию к участию во второй международной конференции по поддержке политического урегулирования кризиса в Сирии и по оказанию гуманитарной помощи. Конференция пройдет в Брюсселе 24 и 25 апреля при сопредседательстве ЕС и ООН. Впервые подобная встреча состоялась в апреле 2017. Ожидается, что в этом году в конференции примут участие представители более 70 стран и организаций.

    Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Анкару

    3 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ЕС пригласил Россию на международную конференцию по Сирии

    Владимир Путин в Анкаре принял участие в церемонии запуска строительства АЭС «Аккую». Президент России находится в турецкой столице с рабочим визитом. Сегодня состоится седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня, запланированы переговоры лидера нашей страны с коллегой — Реджепом Эрдоганом. Стороны рассмотрят реализацию совместных стратегических проектов в области энергетики, состояние и перспективы развития торгово-экономического взаимодействия, а также обсудят актуальную региональную и международную повестку.
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