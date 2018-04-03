Шойгу высоко оценил значение Московской конференции по международной безопасности

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Москва, 3 апреля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что московская конференция по международной безопасности стала важной площадкой как для постконфликтного урегулирования, так и для обсуждения как вопросов борьбы с терроризмом.

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля.

«Наша конференция стала важной площадкой для обсуждения вопросов безопасности — как наиболее сложных, в части борьбы с терроризмом в регионах, так и перспектив восстановления после освобождения от террористов», — отметил он на встрече с главой военного ведомства Индии Нирмалой Ситараман.

Глава Минобороны выразил надежду, что сегодняшние переговоры и работа индийской делегации на конференции позволят укрепить двустороннее сотрудничество.

Напомним, ранее Шойгу отметил важность российско-китайских отношений в рамках встречи с коллегой из КНР Вэем Фенхэ.

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