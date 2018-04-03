МИД Украины рассказал о борьбе против строительства «Северного потока — 2»

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Киев, 3 апреля. Украина предпринимает меры для того, чтобы препятствовать строительству российского газопровода «Северный поток – 2», сообщает пресс-служба украинского МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия третьих стран правилам газового рынка ЕС должны стать действенными мерами для борьбы против строительства «Северного потока – 2».

«К сожалению, правительство ФРГ как в предыдущем, так и в новом составе продолжает придерживаться позиции относительно исключительно экономической составляющей в целесообразности реализации этого проекта», — добавили в МИД Украины.

Напомним, что Берлин выдал последнее необходимое разрешение «Газпрому» для строительства «Северного потока – 2».

Тем не менее, против строительства газопровода выступает ряд европейских стран. В том числе Украина, не желающая терять транзит российского газа. Кроме того, США имеют планы по экспорту своего СПГ в Европу.

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