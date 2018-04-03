Он же больной человек: пропустившая ОИ российская скелетонистка пожалела Родченкова

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Москва, 3 апреля. Российская скелетонистка Елена Никитина, пропустившая Олимпийские игры в Южной Корее, рассказала о своем отношении к бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории, информатору WADA Григорию Родченкову.

Спортсменка призналась, что испытывает к нему жалость, уточнив, что «на больных не обижаются».

«Может, ему угрожали. Или его семье. Во-вторых, в последнее время слышала много историй о нем от людей, которые знали его лично. Он же больной человек», — сказала Никитина.

Отметим, бронзовый призер Олимпиады в Сочи Елена Никитина — один из многих российских спортсменов, которых не допустили к участию в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане из-за допингового скандала, развивавшегося при непосредственном участии Родченкова.

Напомним, по решению МОК, российские атлеты выступали в Южной Корее под нейтральным флагом. Лишенная многих сильнейших атлетов, команда РФ сумела завоевать на Олимпиаде 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.

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