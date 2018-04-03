«Газпром» рассказал, когда завершится укладка первой нитки «Турецкого потока»

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Анкара, 3 апреля. Работы по укладке первой нитки газопровода «Турецкий поток» завершатся в первой декаде мая. Об этом во вторник заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, строительство идет по графику. На данный момент уложено уже 1047 километров газопровода, что составляет 55% от общей протяженности магистрали.

«Буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку, так что все идет по плану», — отметил Миллер.

Напомним, что строительство «Турецкого потока» началось в мае прошлого года. «Газпром» планирует протянуть в Турцию две нитки мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. При этом одна будет предназначаться исключительно для Турции, а вторая — для последующей передачи газа в страны Южной и Восточной Европы. Предполагается, что первые поставки начнутся в конце 2019 года. При этом «Газпром» рассматривает возможность продлить газпровод через территорию Болгарии и Сербии или через Грецию и Италию.

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