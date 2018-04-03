Посла Украины возмутило заявление болгарского политика об «исконно российском» Крыме

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Киев, 3 апреля. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Болгария Николай Балтажи выразил возмущение в связи с высказыванием лидера партии «Атака» о «профашистском перевороте» в Украине и «исконной» российской принадлежности Крыма.

«Глубоко возмущен манипулятивной, недостоверной и неприемлемым заявлением лидера партии «Атака» в Болгарском национальном радио и Болгарскому национальному телевидению относительно «профашистского переворота» в Украине, «исконной» российской принадлежности Крыма», — сообщает пресс-служба посольства.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте посольства Украины в Республике Болгария. Запись была сделана в первой половине дня во вторник, 3 апреля.

Николай Балтажи призвал власти Болгарии осудить заявления, сделанные председателем болгарской партии «Атака». По его мнению, данные высказывания являются антиукраинскими, антидемократическими и антиевропейскими. По словам украинского дипломата, заявления свидетельствуют о поддержке агрессии России против Украины и «дискредитируют официальную позицию государства и Болгарское председательство в Совете ЕС».

Напомним, что после проведенного референдума, который прошел в марте 2014 года, Крым стал частью Российской Федерации. По результатам голосования более 96% крымчан и 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение Крыма с Россией.

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