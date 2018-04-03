Энергоблок Хмельницкой АЭС внезапно отключился от сети

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Киев, 3 апреля. Энергоблок № 1 украинской атомной электростанции «Хмельницкая АЭС» внезапно отключился по неизвестной причине.

«3 апреля 2018 года в 15:02 в результате срабатывания системы защиты генератора первый энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от энергосети, — сообщает во вторник пресс-служба украинского государственного предприятия «Энергоатом». — Причины выясняются».

На предприятии также отметили, что при этом радиационная обстановка в прилегающих районах не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, 3 января текущего года произошел аналогичный инцидент. Так, на Хмельницкой атомной электростанции от энергосети был отключен второй энергетический блок. Тогда техническая неполадка случилась на уплотнительной поверхности привода СУЗ.

Отметим, что Хмельницкая АЭС находится в городе Нетешин на территории Хмельницкой области. Основным назначением станции является покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.

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