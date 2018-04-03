Генсек ОБСЕ призвал Запад и Россию отказаться от принципа «око за око» ради Донбасса

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Москва, 3 апреля. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер призвал разорвать порочный круг напряженности в отношениях между западными странами и РФ и перейти к диалогу.

Парламентская ассамблея ОБСЕ может стать площадкой для переговоров России и стран Запада, поскольку является уникальной платформой для «инклюзивного диалога». Такое мнение высказал генсек ОБСЕ.

«В данный момент отношения Востока и Запада идут по пути эскалации, в русле логики «око за око». На мой взгляд, необходимо разорвать этот порочный круг эскалации напряженности, нам нужен диалог», — сказал Томас Гремингер.

Он также призвал не допустить дальнейшей эскалации в Донбассе. Гремингер отметил деятельность трехсторонней рабочей группы, которая старается оказать содействие диалогу «на земле».

«Но для того чтобы выйти из этого политического тупика, нам нужен новый политический импульс», — резюмировал генсек ОБСЕ.

Напомним, что в сентябре прошлого года в Госдепартаменте США заявили о желании отказаться от политики «око за око» в отношениях с Россией. Глава немецкого МИД Хайко Маас также выступил в пользу диалога с Москвой.

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