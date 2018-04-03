Пользователям Android угрожает ворующий переписку в мессенджерах вирус

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Нью-Йорк, 3 апреля. Пользователей гаджетов на Android предупредили о появлении нового вируса, который ворует переписку в мессенджерах. Об этом сообщили представители корпорации Trustlook Labs.

Специалисты Trustlook Labs провели исследование и выяснили, что новый вирус способен похитить данные практически из всех известных в настоящее время мессенджеров. Эксперты обратили внимание, что программе не страшны вирусы. Кроме того, она способна скрываться от системы, предотвращая ее распознавание и анализ ее кода.

Вредоносная программа похищает данные из Telegram, Viber, Skype, Facebook Messenger и других популярных мессенджеров и отправляет их на удаленный сервер. Предполагается, что эту информацию преступники смогут использовать для шантажа пользователей Android.

Предполагается, что вирус распространяется через ссылки или сторонние магазины приложений.

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