Шойгу: Отношения России и Китая выходят на новый уровень

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Москва, 3 апреля. Глава МО РФ Сергей Шойгу отметил важность российско-китайских отношений в рамках встречи с коллегой из КНР Вэем Фенхэ.

«Благодаря усилиям лидеров наших стран связи между Россией и Китаем сегодня выходят на новый уровень, беспрецедентно высокий, становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности», — приводит слова министра издание «Аргументы и Факты».

Шойгу также отметил, что особое внимание уделяется реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. В частности, это касается военной сферы.

В ходе беседы Шойгу поздравил Вэй Фенхэ с назначением на пост главы Минобороны КНР и поблагодарил его за участие в китайской делегации в VII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля 2018 года.

Фенхэ поблагодарил Шойгу за теплый прием и отметил, что поездка в Россию стала его первым международным визитом на новом посту.

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