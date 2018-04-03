Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Новороссия
В Донецк съедутся лучшие музыканты из России и дальнего зарубежья 
Политика
Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Донецк съедутся лучшие музыканты из России и дальнего зарубежья 

    17:47  3 Апреля 2018
    445

    В Донецк съедутся лучшие музыканты из России и дальнего зарубежья 

    Донецк, 3 апреля. Открытый фестиваль современного искусства «На родине С.С.Прокофьева» пройдет в столице Донецкой народной республики с 12 по 14 апреля 2018 года. Мероприятие проводит министерство культуры Донецкой народной республики совместно с Донецкой государственной музыкальной академией имени С.С. Прокофьева в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

    В рамках фестиваля в концертном зале им. С.С. Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии состоятся концерты молодых исполнителей симфонической музыки и композиторов Донецкой народной республики и Российской Федерации.

    Кроме того, в стенах Донецкой государственной музыкальной академии пройдут творческие лаборатории с ведущими музыкантами России и дальнего зарубежья. Россию представят — А.К.Батурин, И.Н.Слуцкер, М.П.Савченко, А.М.Цукер, М.А.Фуксман, Г.Ю.Толстенко, Н.Н.Симонова, А.А.Борисов и В.П.Сраджев. Из Аргентины приедетМигель Анхель Шебба,из Великобритании —Питер Сейврайт.Грецию представит Медея Яссониди.

    «Культура, музыка как искусство — понятие интернациональное и объединяющее, — заявил в эксклюзивном интервью ФАН один из участников фестиваля, председатель Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей, президент Фонда пропаганды, поддержки и развития музыкальной культуры и искусства, композитор Андрей Батурин. — Недаром говорят, что чарующие звуки, появившись в одних странах, покорили все континенты, трансформировавшись и преобразившись в различных музыкальных инструментах и талантливых руках исполнителей. И вряд ли кто поспорит, что сильнее оружия в мире нет. Все цивилизованное невежество, споры, ссоры, недопонимания — все негативные проявления в обществе можно победить только развитием культуры, музыки, изобразительного искусства, театра, кино. Мне кажется, что на земле Новороссии в настоящий момент современное музыкальное искусство, традиции великого Сергея Прокофьева и других его гениальных соотечественников — самое сильное и самое эффективное средство для врачевания и поддержки человеческих душ, сохранения и развития исторических традиций, пропаганды добра, мира, любви и самых простых, но таких нужных и вечных человеческих чувств». 

    Напомним, что в Донецкой народной республике выдающийся русский композитор Сергей Прокофьев пользуется особым уважением. Это связано с тем, что он родился и написал свою оперу в населенном пункте Сонцовка Екатеринославской  губернии (сейчас — Донецкой области), который ныне находится под контролем Киева.

    В Донецке находятся не только филармония и академия имени Прокофьева, но международный аэропорт (ДАП), закрытый с 26 мая 2014 года, когда здесь произошел первый бой, унесший жизни 90 защитников Новороссии.

    Боевые действия в развалинах аэропорта и их окрестностях не прекращаются по сей день. Именно здесь находится одно из наиболее опасных мест на линии соприкосновения. При этом, по мнению специалистов, в случае прекращения войны восстановить ДАП можно довольно быстро, поскольку его взлетная полоса критично не пострадала.

    К аэропорту примыкает сильно пострадавший в результате попаданий Свято-Иверский женский монастырь, а также кладбище, считающееся небезопасным из-за возможных неразорвавшихся снарядов и взрывных устройств, преднамеренно поставленных диверсионными группами противниками.

    Донецкому аэропорту посвящена одноименная песня группы «Опасные».

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Наталья Макеева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #донецк
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова

      22:13 3 Апреля 2018 449
      Читать
      22:10
      Сегодня

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу
      21:28
      Сегодня

      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля
      20:50
      Сегодня

      Федеральное агентство новостей и другие СМИ заблокировали в Facebook и Instagram
      19:48
      Сегодня

      В США вынесли первый приговор по делу о «российском вмешательстве» в выборы
      19:27
      Сегодня

      Путин назвал поставку Турции С-400 приоритетом в военно-технической сфере

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 162

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      4982

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      1064

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      1156

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1459
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

      Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

      23:04   3 Апреля 2018
      56
      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      22:10   3 Апреля 2018
      555
      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      21:28   3 Апреля 2018
      3203
      «Вскользь затронули эту тему»: Путин обсудил с Эрдоганом «дело Скрипаля»

      «Вскользь затронули эту тему»: Путин обсудил с Эрдоганом «дело Скрипаля»

      21:25   3 Апреля 2018
      548