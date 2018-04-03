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Донецк, 3 апреля. Открытый фестиваль современного искусства «На родине С.С.Прокофьева» пройдет в столице Донецкой народной республики с 12 по 14 апреля 2018 года. Мероприятие проводит министерство культуры Донецкой народной республики совместно с Донецкой государственной музыкальной академией имени С.С. Прокофьева в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

В рамках фестиваля в концертном зале им. С.С. Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии состоятся концерты молодых исполнителей симфонической музыки и композиторов Донецкой народной республики и Российской Федерации.

Кроме того, в стенах Донецкой государственной музыкальной академии пройдут творческие лаборатории с ведущими музыкантами России и дальнего зарубежья. Россию представят — А.К.Батурин, И.Н.Слуцкер, М.П.Савченко, А.М.Цукер, М.А.Фуксман, Г.Ю.Толстенко, Н.Н.Симонова, А.А.Борисов и В.П.Сраджев. Из Аргентины приедетМигель Анхель Шебба,из Великобритании —Питер Сейврайт.Грецию представит Медея Яссониди.

«Культура, музыка как искусство — понятие интернациональное и объединяющее, — заявил в эксклюзивном интервью ФАН один из участников фестиваля, председатель Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей, президент Фонда пропаганды, поддержки и развития музыкальной культуры и искусства, композитор Андрей Батурин. — Недаром говорят, что чарующие звуки, появившись в одних странах, покорили все континенты, трансформировавшись и преобразившись в различных музыкальных инструментах и талантливых руках исполнителей. И вряд ли кто поспорит, что сильнее оружия в мире нет. Все цивилизованное невежество, споры, ссоры, недопонимания — все негативные проявления в обществе можно победить только развитием культуры, музыки, изобразительного искусства, театра, кино. Мне кажется, что на земле Новороссии в настоящий момент современное музыкальное искусство, традиции великого Сергея Прокофьева и других его гениальных соотечественников — самое сильное и самое эффективное средство для врачевания и поддержки человеческих душ, сохранения и развития исторических традиций, пропаганды добра, мира, любви и самых простых, но таких нужных и вечных человеческих чувств».

Напомним, что в Донецкой народной республике выдающийся русский композитор Сергей Прокофьев пользуется особым уважением. Это связано с тем, что он родился и написал свою оперу в населенном пункте Сонцовка Екатеринославской губернии (сейчас — Донецкой области), который ныне находится под контролем Киева.

В Донецке находятся не только филармония и академия имени Прокофьева, но международный аэропорт (ДАП), закрытый с 26 мая 2014 года, когда здесь произошел первый бой, унесший жизни 90 защитников Новороссии.

Боевые действия в развалинах аэропорта и их окрестностях не прекращаются по сей день. Именно здесь находится одно из наиболее опасных мест на линии соприкосновения. При этом, по мнению специалистов, в случае прекращения войны восстановить ДАП можно довольно быстро, поскольку его взлетная полоса критично не пострадала.

К аэропорту примыкает сильно пострадавший в результате попаданий Свято-Иверский женский монастырь, а также кладбище, считающееся небезопасным из-за возможных неразорвавшихся снарядов и взрывных устройств, преднамеренно поставленных диверсионными группами противниками.

Донецкому аэропорту посвящена одноименная песня группы «Опасные».

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