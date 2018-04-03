Путин поблагодарил Турцию за особой статус АЭС «Аккую»

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Анкара, 3 апреля. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил турецкие власти за помощь, которую они оказывают российским специалистам при строительстве АЭС «Аккую». Анкара предоставила проекту статус стратегической инвестиции, а также расширила для него перечень налоговых льгот и преференций.

«Признательны турецким коллегам за решение предоставить совместному проекту статус стратегической инвестиции. Хочу поблагодарить всех турецких друзей за это решение, оно сделало этот проект экономически целесообразным и выгодным», — отметил Путин.

По словам российского лидера, такое внимание со стороны турецкого руководства позволит существенно повысить привлекательность проекта для потенциальных инвесторов.

Напомним, что строительство АЭС «Аккую» ведется по российскому проекту, который предполагает ввод четырех реакторов ВВЭР-1200. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

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