В Крыму стартовали тактические учения морской авиации Черноморского флота

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Симферополь, 3 апреля. В Крыму начались летные тактические учения морской авиации Черноморского флота. В маневрах примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов, сообщил врио начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Экипажи боевых самолетов отработают бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбу неуправляемым ракетным оружием по целям на берегу. По словам Алексея Рулева, на крымских полигонах экипажи вертолетов отработают поиск и осуществление слежения за субмаринами, а также поддержку с воздуха береговых войск, высадку десанта.

Отмечается, что к учениям будут привлечены истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, самолеты Бе-12, Ан-26, вертолеты Ми-8 и Ка-27. Ранее сообщалось, что первые в новом году ученые в Крыму провели истребители ВКС РФ.

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