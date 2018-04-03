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    Эрдоган: АЭС «Аккую» стала символом сотрудничества России и Турции

    17:22  3 Апреля 2018
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    Эрдоган: АЭС «Аккую» стала символом сотрудничества России и Турции

    Анкара, 3 апреля. Турецкий президент Рэджеп Эрдоган заявил, что сооружаемая в Турции Росатомом АЭС «Аккую» уже стала символом сотрудничества России и Турции.

    «Мы прошли большой путь, — сказал турецкий лидер, выступая на церемонии начала строительства первого блока АЭС «Аккую», на которой также присутствовал президент РФ Владимир Путин. — Сегодня АЭС «Аккую» стала символом нашего сотрудничества и показателем его уровня».

    Эрдоган также отметил высокий уровень сотрудничества и крепкие связи с руководством РФ. Среди других крупных российско-турецких проектов он также назвал поставку Турции ЗРК С-400 и газопровод «Турецкий поток».

    Ранее Путин поблагодарил турецкие власти за помощь, которую они оказывают российским специалистам при строительстве АЭС «Аккую».

    Строительство АЭС «Аккую» ведется по российскому проекту, который предполагает ввод четырех реакторов ВВЭР-1200. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

     

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #эрдоган #аккую
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