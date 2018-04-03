Психологи МГУ рассказали кемеровскими педагогам, как помочь пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня»

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Москва, 3 апреля. Психологи Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова провели прямую линию с социальными педагогами, завучами и директорами школ Кемеровской области. Специалисты ответили на вопросы слушателей о работе с детьми и семьями, которые пострадали в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Психологи Московского государственного университета проконсультировали сотрудников образовательных организаций и социальных педагогов по вопросам эффективных методов создания ресурсной среды на базе школ, которая позволит справиться школьникам с произошедшей трагедией в Кемерове.

По словам психологов, есть разные способы поддержать человека. Например, телесный и эмоциональный контакт. Важно дать почувствовать, что вы рядом и готовы прийти на помощь, когда человек будет готов, сообщает РИА Новости.

«Сейчас наиболее эффективным методом работы с подростками, находящимися в состоянии апатии или агрессии, является создание возможности и условий для совместной проектной деятельности», — цитирует пресс-служба университета заведующего кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ Ольгу Карабанову.

По словам Ольги Карабановой, важно сделать так, чтобы подростки могли чаще видеться друг с другом.

Напомним, пожар в четырех этажном здании торгового центра «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. Трагедия произошла 25 марта.

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