Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую» в Турции

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Анкара, 3 апреля. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую». Участие в торжественной церемонии они приняли в режиме видеоконференции. При этом Эрдоган выразил надежду на то, что в 2023 году они смогут вместе присутствовать на открытии АЭС.

Владимир Путин заявил, что в проекте реализуют «передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии». Кроме того, глава российского государства отметил, что при строительстве будут соблюдены самые высокие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования. Он также выразил надежду, что «Аккую» обеспечит потребителей недорогой и чистой электроэнергией.

Напомним, разрешение на строительство первого блока АЭС «Аккую» власти Турции выдали 2 апреля. Она станет первой в мире АЭС, реализуемой по модели BOO («build-own-operate», «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой формулой, РФ также сможет пользоваться мощностями станции после ее запуска.

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