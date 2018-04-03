Роспотребнадзор ужесточит контроль за качеством дешевого сыра

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Москва, 3 апреля. Роспотребнадзор намерен ужесточить контроль за качеством дешевого сыра. Недобросовестные сыроделы будут заноситься в черный список, который будет опубликован в открытом доступе.

Такое решение было принято на встрече главы Роспотребнадзора Анны Поповой с правлением Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

«По результатам обсуждения Роспотребнадзор дал поручения своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего, в нижнем ценовом сегменте», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства по итогам встречи.

Уточняется, что в случае выявления продукции, не соответствующей требованиям, к производителям будут применены административные меры, а затем информация о наименованиях конкретных производителей и брендов будет размещена в открытом доступе.

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