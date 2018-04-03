Акционер «Ядрово» извинился перед жителями Подмосковья

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Москва, 3 апреля. Акционер компании «Ядрово» Алексей Волошин принес жителям Волоколамского района Московской области извинения за ситуацию, которая сложилась вокруг одноименного полигона.

Волошин отметил, что все ответственные за принятие решений на полигоне чувствуют вину из-за того, что «не справились с потоком мусора, который пошел, и за резкий запах, который вызывает очень плохие, отрицательные эмоции». Об этом акционер сообщил в интервью «Телеканалу 360».

Волошин отметил, что к той ситуации, которая сложилась на полигоне, привело неправильное распределение потоков мусора.

«Она (ситуация — прим. ФАН) создалась из-за того, что огромные потоки мусора были направлены сюда после того, как закрыли остальные полигоны. Мы сейчас с помощью правительства Московской области пытаемся этот вопрос снять и сделать место, где комфортно…» — сказал Волошин.

Акционер компании «Ядрово» подчеркнул, что участие голландских инженеров, которые будут использовать на полигоне новейшие технологии, поможет восстановить территорию.

Напомним, 2 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что владельцы мусорного полигона «Ядрово» должны понести наказание.

В марте там произошел выброс газов. Власти Подмосковья держат ситуацию под контролем — в настоящее время специалисты постоянно проводят мониторинг воздуха в районе полигона.

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