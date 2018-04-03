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Политика
Против РФ могут применить биологическое оружие: эксперт объяснил вакцинацию солдат НАТО от сибирской язвы
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Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду
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    Против РФ могут применить биологическое оружие: эксперт объяснил вакцинацию солдат НАТО от сибирской язвы

    18:10  3 Апреля 2018
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    Против РФ применят биологическое оружие: эксперт объяснил вакцинацию солдат НАТО от сибирской язвы

    По мнению военного эксперта, политолога, полковника запаса Александра Жилина, случившаяся в британском Солсбери «провокация с покушением на Скрипалей» является подготовкой к третьей мировой войне, в ходе которой против России может быть применено бактериологическое оружие.

    «В ближайшее время мы услышим еще немало глупостей вроде отравления Россией двойного агента и бомбы-«сигнала агрессии со стороны Кремля», потому что готовится горячая фаза третьей мировой войны», — считает Александр Жилин.

    Он убежден, что процесс подготовки идет полным ходом, и он демонстрируется, чтобы оказывать на нас давление.

    «И есть очень важный момент, на который мало кто обратил внимание. На третий или четвертый день после отравления в Солсбери военнослужащим НАТО из числа стран Восточной Европы срочно сделали прививки от бактериологического оружия — сибирской язвы и прочих болезней, там целый перечень. Об этом проговорился один из руководителей сил Североатлантического альянса, но СМИ не обратили особого внимания на это», — отметил Александр Жилин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Военный обозреватель полагает, что эта вакцинация свидетельствует о том, что НАТО может применить против России бактериологическое оружие.

    «Это настолько важный разведпризнак! 25 лет уже никто не прививается, а тут решили. Меня прививали, когда я был курсантом, на третьем курсе, но потому, что могли забросить куда угодно. Это тяжелая прививка: утром делают укол под лопатку и двое суток ты освобожден от занятий, тебя колбасит на этой кровати. Просто так солдатам НАТО ее делать не будут», — добавил полковник в запасе.

    Ранее Александр Жилин высказывал предположение, что если дело дойдет до третьей мировой войны, воевать будут не британцы и не американцы, а солдаты из Восточной Европы: латыши, литовцы, эстонцы, поляки, румыны и другие.

    «Британия и США будут только прибыли получать, а Восточную Европу они спалят с удовольствием», — заметил собеседник ФАН.

    Напомним, в середине марта стало известно, что после инцидента в Солсбери власти Великобритании прияли решение провести вакцинацию тысяч военнослужащих от сибирской язвы, чего не было со времен холодной войны.

    По мнению замглавы МИД РФ Александра Грушко, история со Скрипалями — «это большая геополитическая провокация, а евроатлантическая солидарность в этих условиях становится прямой угрозой европейской безопасности».

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    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #нато #александр жилин #биологическое оружие #дело скрипаля #дело скрипалей
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