Против РФ могут применить биологическое оружие: эксперт объяснил вакцинацию солдат НАТО от сибирской язвы

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По мнению военного эксперта, политолога, полковника запаса Александра Жилина, случившаяся в британском Солсбери «провокация с покушением на Скрипалей» является подготовкой к третьей мировой войне, в ходе которой против России может быть применено бактериологическое оружие.

«В ближайшее время мы услышим еще немало глупостей вроде отравления Россией двойного агента и бомбы-«сигнала агрессии со стороны Кремля», потому что готовится горячая фаза третьей мировой войны», — считает Александр Жилин.

Он убежден, что процесс подготовки идет полным ходом, и он демонстрируется, чтобы оказывать на нас давление.

«И есть очень важный момент, на который мало кто обратил внимание. На третий или четвертый день после отравления в Солсбери военнослужащим НАТО из числа стран Восточной Европы срочно сделали прививки от бактериологического оружия — сибирской язвы и прочих болезней, там целый перечень. Об этом проговорился один из руководителей сил Североатлантического альянса, но СМИ не обратили особого внимания на это», — отметил Александр Жилин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Военный обозреватель полагает, что эта вакцинация свидетельствует о том, что НАТО может применить против России бактериологическое оружие.

«Это настолько важный разведпризнак! 25 лет уже никто не прививается, а тут решили. Меня прививали, когда я был курсантом, на третьем курсе, но потому, что могли забросить куда угодно. Это тяжелая прививка: утром делают укол под лопатку и двое суток ты освобожден от занятий, тебя колбасит на этой кровати. Просто так солдатам НАТО ее делать не будут», — добавил полковник в запасе.

Ранее Александр Жилин высказывал предположение, что если дело дойдет до третьей мировой войны, воевать будут не британцы и не американцы, а солдаты из Восточной Европы: латыши, литовцы, эстонцы, поляки, румыны и другие.

«Британия и США будут только прибыли получать, а Восточную Европу они спалят с удовольствием», — заметил собеседник ФАН.

Напомним, в середине марта стало известно, что после инцидента в Солсбери власти Великобритании прияли решение провести вакцинацию тысяч военнослужащих от сибирской язвы, чего не было со времен холодной войны.

По мнению замглавы МИД РФ Александра Грушко, история со Скрипалями — «это большая геополитическая провокация, а евроатлантическая солидарность в этих условиях становится прямой угрозой европейской безопасности».

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