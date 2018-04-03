Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерике — Минобороны

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Москва, 3 апреля. Сербия не будет участвовать в санкциях против России и поддерживать антироссийскую истерику, пока президентом является Александар Вучич. Об этом заявил глава Минобороны Сербии Александар Вулин на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Сергей Шойгу встретился в Москве в преддверии междунардной конференции по безопасности с министром обороны Сербии Александаром Вулиным.

«Россия всегда может рассчитывать на то, что пока президентом Сербии является Александар Вучич, Сербия никогда не будет вводить антироссийские санкции и не будет участвовать в антироссийской истерике», — сказал Вулин.

Сербский министр отметил, что у Москвы и Белграда братские отношения. Вулин попросил Шойгу поздравил Владимира Путина с «большой демократической победой» на президентских выборах. Российский министр обороны назвал важным событием для российско-сербских отношений празднование 73-й годовщины освобождения Сербии. Он выразил готовность обсудить с Вулиным самые актуальные вопросы международной безопасности.

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