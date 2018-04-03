Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерике — Минобороны
Политика
«Результат взлома русскими хакерами»: Захарова рассказала, как будет оправдываться Мэй
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерике — Минобороны

    17:04  3 Апреля 2018
    366

    Сербия никогда не будет участвовать в антироссийской истерике — Минобороны

    Москва, 3 апреля. Сербия не будет участвовать в санкциях против России и поддерживать антироссийскую истерику, пока президентом является Александар Вучич. Об этом заявил глава Минобороны Сербии Александар Вулин на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу.

    Сергей Шойгу встретился в Москве в преддверии междунардной конференции по безопасности с министром обороны Сербии Александаром Вулиным. 

    «Россия всегда может рассчитывать на то, что пока президентом Сербии является Александар Вучич, Сербия никогда не будет вводить антироссийские санкции и не будет участвовать в антироссийской истерике», — сказал Вулин.

    Сербский министр отметил, что у Москвы и Белграда братские отношения. Вулин попросил Шойгу поздравил Владимира Путина с «большой демократической победой» на президентских выборах. Российский министр обороны назвал важным событием для российско-сербских отношений празднование 73-й годовщины освобождения Сербии. Он выразил готовность обсудить с Вулиным самые актуальные вопросы международной безопасности.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #россия #сербия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова

      22:13 3 Апреля 2018 449
      Читать
      22:10
      Сегодня

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу
      21:28
      Сегодня

      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля
      20:50
      Сегодня

      Федеральное агентство новостей и другие СМИ заблокировали в Facebook и Instagram
      19:48
      Сегодня

      В США вынесли первый приговор по делу о «российском вмешательстве» в выборы
      19:27
      Сегодня

      Путин назвал поставку Турции С-400 приоритетом в военно-технической сфере

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 162

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      4982

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      1064

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      1156

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1459
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

      Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

      23:04   3 Апреля 2018
      56
      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      22:10   3 Апреля 2018
      555
      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      21:28   3 Апреля 2018
      3203
      «Вскользь затронули эту тему»: Путин обсудил с Эрдоганом «дело Скрипаля»

      «Вскользь затронули эту тему»: Путин обсудил с Эрдоганом «дело Скрипаля»

      21:25   3 Апреля 2018
      548