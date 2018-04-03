Количество жалоб увеличится: в Союзе пассажиров оценили закон о невозвратных билетах

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Москва, 3 апреля. Если доход от продажи невозвратных билетов на поезда будет направлен на то, чтобы не повышать стоимость билетов в плацкартных и общих вагонах, это будет правильно, считает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Ранее Госдума приняла закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования. По мнению главы Союза пассажиров, скрыть дополнительных доход от их продажи не удастся. В то же время снижение цен на билеты после вступления в силу новых правил может составить до 1%.

«Я думаю, что возможность продавать невозвратные билеты действительно немного сократит затраты железнодорожных перевозчиков. В отличие от авиакомпаний, есть надежда что эти затраты будут видны, потому что у нас железная дорогая более прозрачная. Авиакомпании находятся в состоянии конкуренции. Тарифы не регулируются, а тарифы основного перевозчика ФПК регулируются, поэтому регулятор — ФАС — смотрит на такие издержки, и скрыть доход дополнительный не получится», — заявил Янков RT.

По его словам, правильным было бы направить доход на сохранение стоимости билетов в наиболее доступном сегменте — плацкартных и общих вагонах — на прежнем уровне. Янков также отметил высокую вероятность того, что многие пассажиры не смогут разобраться в тонкостях невозвратных тарифов, в связи с чем вырастет количество жалоб со стороны пассажиров.

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