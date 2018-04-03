Экс-премьеру Дагестана предъявили новое обвинение

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Москва, 3 апреля. Следствие предъявило новое обвинение бывшему премьер-министру Дагестана Абдусамаду Гамидову, который подозревается в коррупции. По версии СК РФ, чиновнику также вменяется «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

«Сегодня стало известно, что следователи предъявили Гамидову обвинение по пункту «В» ч. 3 ст. 286 УК РФ», — рассказал ТАСС адвокат одного из фигурантов громкого коррупционного дела Дагир Хасавов.

Напомним, что Абдусамад Гамидов подозревается в хищении средств из бюджетно. На скамье подсудимых также оказались бывший врио вице-премьера правительства Дагестана Шамиль Исаев, министр образования республики Шахабас Шахов, а также бывший министр экономики Раюдин Юсуфов.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя коррупционный скандал в Дагестане, заявил, что руководство страны уже обозначило задачи для вывода региона на новый уровень развития. При этом он подчеркнул, что коррупция является проблемой не только для Дагестана, но и для других регионов России.

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