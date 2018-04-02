В Британии применяли газ не только против Скрипаля, но и против пассажиров метро. Колонка Владимира Тулина

Самая известная болгарская журналистка-расследователь Диляна Гайтанджиева выступила с разоблачением совместной деятельности британских и американских спецслужб по созданию новых видов химического оружия и тайных испытаниях газов на гражданском населении в Британии.

Диляна Гайтанджиева, благодаря своим расследованиям, которые она всегда подтверждает документально, стала известна далеко за пределами Болгарии. Именно она раскрыла поставки американцами болгарского оружия «Аль-Каиде»*1 (организация запрещена в РФ — прим.) и другим исламским террористам в Сирии, как морским, так и воздушным путями.

В Европейском союзе отказались даже изучить факты, установленные Диляной Гайтанджиевой, и единственным результатом разоблачений для нее стал допрос в государственном агентстве национальной безопасности Болгарии, но не за тем, чтобы уточнить пути поставок болгарского оружия экстремистам, а, чтобы выяснить, откуда произошла утечка информации, и последующее увольнение с работы в газете «Труд».

После этого Диляна Гайтанджиева опубликовала статью «Тайные биолаборатории Пентагона», где проинформировала о разработке биологического оружия США в лабораториях, действующих под видом медицинских центров в 25 странах мира на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке, а также в Грузии и на Украине.

Заказчиком этих разработок выступало Defense Threat Reduction Agency (DTRA) — Агентство по уменьшению угрозы, которое является одной из структур министерства обороны США. Такое благовидное название учреждение получило в 1998 году, а до этого называлось более правдиво Defense Special Weapons Agency — Агентство специального оружия.

Официально провозглашенная на его сайте dtra.mil цель работы — уменьшение последствий применения оружия массового уничтожения (ОМУ) и разработка соответствующих методов и оборудования для этого. Агентство, например, работало в России, где в городе Щучье контролировало строительство в 2001-2009 годах объекта по уничтожению химического оружия. Через DTRA финансировалась ликвидация ОМУ в странах СНГ, и при этом агентство получало доступ к секретной информации. В 2012 году Россия отказалась продлевать договор о сотрудничестве с DTRA, и легальная разведывательная деятельность против нашей страны прекратилась.

Это же агентство занималось и уничтожением советского химического оружия в Узбекистане, где среди прочего находились и газы типа «Новичок», которыми, по утверждению британского руководства, 4 марта 2018 года были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Сотрудники DTRA имели возможность тайно забрать определенное количество этих газов или, зная их формулы, изготовить позже, а затем поделиться разработками со своими британскими коллегами, с которыми у агентства очень тесное сотрудничество.

Именно тайные аспекты этого американо-британского сотрудничества и раскрыла Диляна Гайтанджиева в своем новом расследовании. Она установила, что подобно тому, как под видом изучения методов борьбы с последствиями применения биологического оружия, DTRA разрабатывает его новые виды, эта структура таким же образом разрабатывает и химическое оружие — вместе со своими британскими коллегами на их территории. Для этой цели используется Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) Porton Down — лаборатория оборонной науки и технологии Портон-Даун, которая находится всего в 13 километрах от города Солсбери, где были отравлены Скрипали.

Porton Down — эта старейшая в мире лаборатория химического оружия, основанная еще в 1916 году. Она занимает площадь 2800 гектаров, ее бюджет превышает полмиллиарда фунтов стерлингов, и работает там около трех тысяч человек. Лаборатория подчиняется военному министерству.

В годы Первой мировой войны здесь разрабатывали боевые отравляющие газы, а во время следующей — еще и бактериологическое оружие на основе спор сибирской язвы. Опыты с заражением этой опаснейшей болезнью проводили на острове Грюинард у берегов Шотландии. В результате остров был полностью обеззаражен только в 1986 году. Остается только радоваться, что Вторая мировая война закончилась до того, как британцы создали свое бактериологическое оружие. Его применение имело бы катастрофические последствия в течение десятилетий. После войны в лаборатории работали нацистские ученые, изучалось трофейное химическое оружие.

Официально DSTL, также как DTRA, занимается разработкой методов защиты от химического оружия, но это самое удобное прикрытие для его тайной разработки, которая запрещена международной конвенцией, вступившей в силу в 1997 году. Интересно, что, выполняя условия этой конвенции, Россия и Британия официально объявили в 2017 году об уничтожении всего своего химического оружия. США обязуются уничтожить свое химоружие к 2023 году, хотя у американцев его запасов было на 25% меньше, чем у России.

Утверждениям, что в DTSL изучают только способы защиты от оружия массового поражения, противоречит договор, который лаборатория заключила с частной компанией Red Scientific Ltd на разработку нового метода распространения химических или биологических отравляющих веществ по ингаляционному маршруту.

В официальном заявлении британского правительства признается, что в DSTL создается химическое оружие, но «в небольших количествах и строго для научных целей». При этом сколько точно отравляющих веществ входит в понятие «небольшое количество», нигде не расшифровывается, а при нынешнем развитии химического оружия и одного баллона может хватить для уничтожения десятков тысяч людей.

Частично картину того, что сейчас происходит в этой лаборатории, можно увидеть по документам, предоставленным Диляной Гайтанджиевой. Например, договор о сотрудничестве между DTRA и DSTL в 2012-2017 годах на сумму 39,7 миллиона долларов зарегистрирован на официальном сайте контрактов государственных учреждений США.

Ранее в 2003-2008 годах по другому договору DTRA выплатило 29,4 миллиона долларов.

Поражает воображение количество животных, используемых во время этих исследований. Только за период 2005-2016 годов были исследовано применение бактериологического оружия более чем на 122 тысячах животных. Это были мыши, морские свинки, крысы, свиньи, хорьки, овцы и обезьяны. Большинство из них погибло, многие в страшных мучениях. И чем же занимаются многочисленные общества защиты животных, поднимавшие в былые годы истошный крик по поводу одной погибшей в космосе лайки?

Например, в октябре 2015 года был опубликован доклад о заражении двенадцати мартышек вирусом Эбола. Все они умерли в течение 6-10 дней.

В настоящее время на обезьянах исследуют влияние вируса Марбурга по договору с DTRA на сумму 1,4 миллиона долларов.

Этот вирус вызывает геморрагическую лихорадку, которую Федерация американских ученых определяет как вещество биотерроризма класса А.

Есть отчет и о том, как двенадцать мартышек были заражены сибирской язвой, и половина из них умерла через 40-140 часов.

Кроме того, животные заражались вирусами венесуэльского, восточного и западного лошадиного энцефалита.

С химическим оружием произошло подозрительное совпадение. Был опубликован доклад о проведенном опыте по изучению влияния боевого отравляющего газа иприт (он же горчичный газ) на ткани легких. В течение десяти минут 16 свиней травили газом, а через 12 часов они были убиты, после чего провели их вскрытие.

А через несколько месяцев именно иприт применила запрещенная в РФ группировка «Исламское государство»*1 (ИГ1, ИГИЛ)1 против курдов и правительственных войск Сирии.

Кроме иприта проводились эксперименты с фосгеном и зарином, также на морских свинках испытывались газы VX и VM.

VX, разработанный в Porton Down, является самым токсичным из известных боевых отравляющих веществ, он в 100 раз токсичнее зарина. Именно им был убит в Малайзии в феврале 2017 года брат руководителя КНДР Ким Чон Нам.

Использование для экспериментов животных является, как ни цинично это звучит, большим прогрессом в сторону гуманизма, так как до 1989 года в DSTL для этого использовали людей. Этому посвящена статья английского журналиста Роба Эванса «Прошлое, которое Porton Down не может скрыть», опубликованная в газете Guardian 6 мая 2004 года.

В статье сообщается, что за время существования лаборатории в ней как подопытных кроликов использовали около 25 тысяч человек. По этому показателю с DSTL не может сравниться ни одна подобная организация во всем мире. Большинство жертв экспериментов были военнослужащими, которым врали, что на них испытывают новые лекарства. В конце Второй мировой войны к экспериментам привлекали и немцев, интернированных в Британии, разумеется, без их согласия.

В статье приводятся примеры исследований:

«Пятьдесят шесть человек были отправлены в газовые камеры и подверглись воздействию «низких концентраций» газа. Наблюдавшие за экспериментом ученые зафиксировали, что через 20 минут у мужчин начался миоз (сужение зрачка), один из первых симптомов отравления нервным газом. Их зрение было размыто и затемнено. Иногда этот эффект продолжался до пяти дней. 14 человек были подвергнуты многократному воздействию зарина, некоторые из участников эксперимента еще не успели восстановиться после предыдущего отравления газом. Портонские ученые заметили: «Повторное воздействие, после третьего или четвертого сеанса приводит к обострению эффектов...».

К 1950 году DSTL приступила к тестированию «существенно большей дозировки» зарина на 133 испытуемых, фиксируя при этом выраженность симптомов, таких как ринорея (обильное выделение водянистой слизи из носа), головная боль, рвота и боль в глазах.

«Двадцать летчиков были подвергнуты воздействию зарина, а затем протестированы с целью определить уровень их интеллектуальных способностей и профпригодности. В итоге эксперимента Porton заключил, что в результате отравляющего воздействия визуальное восприятие человека ослабевает, но рассудок и умственные способности не ухудшаются».

«Около 300 солдат в середине 1950-х годов были использованы с целью выяснить, насколько хорошо они могут проводить военные операции после предполагаемого применения нервного газа. Их подвергали воздействию относительно низких доз, а затем отправляли на пробные упражнения. Подопытные солдаты чувствовали себя хорошо при дневном освещении, но гораздо хуже ночью. Самым большим огорчением было то, что их зрение ухудшалось, но ученые полагали, что солдаты все еще могли сражаться после того, как подверглись воздействию низкого количества нервного газа».

Рональд Джордж Мэддисон, 20-летний механик британских ВВС, из-за участия в опытах потерял не здоровье, а жизнь. Он умер после того, как на нем испытали применение боевого газа зарин 6 мая 1953 года, хотя ему сказали, что тестируют средство от насморка. При этом причиной смерти был официально назван несчастный случай. Лишь в 2008 году родственникам военнослужащего удалось добиться приговора суда, в котором говорилось, что он «умер в результате незаконного убийства», но к тому времени привлекать к ответственности было некого.

Британское правительство в 2008 году официально признало, что эксперименты в DSTL нанесли ущерб здоровью военнослужащих и выплатило компенсации 359 участникам экспериментов, к тому времени оставшимся в живых.

Еще большую угрозу представляли эксперименты, которые ученые проводили за пределами лаборатории. В этом случае подопытным кроликом мог стать любой и при этом не догадывался об этом. Британский историк Ульф Шмидт посвятил этому свою книгу «Секретная наука: век войны ядов и экспериментов на людях» (Secret Science: A Century of Poison Warfare and Human Experiments).

Вот факты из нее:

«С 1946 по 1976 год ученые из Porton Down провели до 750 испытаний в открытом пространстве, причем многие опыты — в британских колониях. Пять опытов было проведено в море, с применением возбудителей сибирской язвы или бубонной чумы. 26 июля 1963 года, проверяя, насколько уязвима инфраструктура перед химическими или бактериологическими атаками, ученые из Porton Down додумались распространить бактерию в лондонском метро. Они применили Bacillus globigii, которая считалась безобидной. Но в наше время известно, что она может вызывать сепсис».

Самое поразительное, что подобное продолжается и сейчас. Так, за месяц до отравления Скрипалей в Солсбери в окрестностях этого города три сотни королевских морских пехотинцев из элитного подразделения 40 Commando совместно со специалистами Porton Down проводили секретные учения «Токсичный кинжал». Отрабатывались приемы борьбы с террористами, при этом применялись химические вещества.

Диляна Гайтанджиева обнаружила документы, доказывающие, что и в наши дни пассажиры метро без их ведома используются как участники экспериментов. В официальном документе Department of Homeland Security (министерства внутренней безопасности США) «Экологическая оценка предложенного Нью-Йоркским метрополитеном метода отслеживания частиц и газовыделения» в таблице 1 указывается, что в лондонском метрополитене в 2013 году пять раз проводились тестирования функции легких (PFT). При этом использовался газ шестифтористой серы (SF6) с частицами мочевины.

Другим доказательством этого является документ из реестра правительственных контрактов Объединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Это договор о сотрудничестве между DSTL и лондонским метрополитеном на период 2011-2014 годов. О том, что участникам договора было что скрывать, свидетельствуют такие условия, записанные в нем:

«Лондонское метро не может общаться по этим вопросам с любым представителем средств массовой информации, если на это не предоставлено специальное разрешение. Подрядчик должен защищать информацию. Прежде чем публиковать информацию для широкой общественности, Porton Down может отредактировать любую информацию, которая была бы освобождена от раскрытия, если бы она была предметом запроса информации в соответствии с законом о свободе информации».

После таких разоблачений не остается сомнений, что британские власти могли пожертвовать жизнями Скрипалей для достижения своих внешнеполитических целей.

*Организации, запрещенные на территории Российской Федерации.

1 Организация запрещена на территории РФ.