Симоньян поблагодарила Минюст США, лично Сороса и НАТО за миллионную аудиторию RT

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Москва, 3 апреля. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила Минюст США, британское правительство и НАТО. Именно благодаря их совместных усилиям еженедельная аудитория RT выросла на треть и составила 100 млн человек, пояснила она.

В своем сообщении в Twitter Симоньян сослалась на последнее исследование международной компании Ipsos. Согласно данным экспертов, за последние два года еженедельная телеаудитория канала RT выросла более чем на треть. Таким образом, каждую неделю 100 млн человек смотрят RT в 47 странах, где он не запрещен.

Отметим, что благодарность за это она также выразила лично известному русофобу, американскому олигарху Джорджу Соросу, а также «многочисленной западной прессе и НКО».

Выражаю огромную человеческую благодарность американскому минюсту, британскому правительству, лично Соросу, всему НАТО, а также многочисленной западной прессе и НКО. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 3, 2018

Эксперты Ipsos уточнили, что больше всего выросла еженедельная аудитория RT в странах Латинской Америки. Она увеличилась почти в три раза - до 17 млн зрителей. При этом больше всего смотрят телеканал в Мексике.

Еще 11 млн человек каждую неделю смотрят RT в 15 странах Ближнего Востока и Северной Африки. В этом регионе он особенно популярен в Ираке.

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