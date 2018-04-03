Украинский беспилотник-шпион ликвидирован военнослужащими ДНР

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Донецк, 3 апреля. Военнослужащие Донецкой народной республики ликвидировали около села Саханка украинский беспилотник, который занимался разведкой, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Украинский беспилотник-шпион проводил разведку в районе села Саханка в Новоазовском районе. Дрон принадлежал подразделению украинскому добровольческому бюатальону «Азов»: на БПЛА была обнаружена нацистская символика.

«Вчера вечером на мариупольском направлении нашими подразделениями противовоздушной обороны был сбит очередной беспилотник», — приводит слова Басурина «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что ВСУ 14 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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