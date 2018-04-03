Премьер Латвии признал, что учения РФ не угрожают безопасности республики

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Рига, 3 апреля. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис признал, что предстоящие учебные запуски российских ракет над экономической зоной республики в Балтийском море не представляет опасности.

«Ракетные стрельбы не способствуют ощущению безопасности в регионе, но причин для опасений нет», — цитирует министра новостное агентство ЛЕТА.

Минобороны Латвии уже обсудило предстоящие запуски российских ракет на Балтике с другими странами-участницами НАТО и ЕС. Латвия будет внимательно следить за маневрами РФ.

По словам главы департамента военно-публичных отношений Минобороны Латвии Каспарса Галкинса, российская сторона обещала уделить внимание мерам безопасности во время запланированных учебных запусков ракет в Балтийском море.

В связи с учениями в Минобороны Латвии был приглашен военный атташе при диппредставительстве, пояснили ТАСС в посольстве РФ.

«Ему была выражена обеспокоенность из- за недостатка информации о предстоящем учении и возможных рисков, связанных с этим», — пояснили в дипмиссии.

РФ придает первостепенное значением всем вопросам соблюдения норм международного права и обеспечения полной безопасности, подчеркнули в посольстве.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Латвии выразило обеспокоенность в связи с предстоящими ракетными учениями Вооруженных сил России в районе латвийской эксклюзивной экономической зоны в Балтийском море.

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