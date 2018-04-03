СБУ сообщила о раскрытии дела о теракте, в котором пострадал Мосийчук

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Киев, 3 апреля. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что ведомство раскрыло дело о террористическом акте около офиса телеканала в Киеве.

В ходе общения с журналистами, которое транслировал украинский телеканал «Прямой», Грицак отметил, что «на сегодняшний день этот теракт нами при взаимодействии с генеральной прокуратурой раскрыт».

Он отметил, что несколько дней назад силовики задержали подозреваемого в исполнении теракта. В ходе обысков у него были обнаружены взрывчатое вещество и боеприпасы. Кроме того, еще двое подозреваемых по делу скрываются за границей, добавил глава СБУ.

Напомним, октябре прошлого года в результате мощного взрыва возле здания телеканала «Эспрессо» в Киеве погибли два человека. Ранения получили четыре человека, среди которых депутат Игорь Мосийчук, а также украинский политолог Виталий Бала.

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