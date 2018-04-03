Климкин отреагировал на сожжение польского флага у посольства в Киеве

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Киев, 3 апреля. Министр иностранных дел Украины осудил сожжение польского флага у посольства страны на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Климкин отреагировал на инцидент, который произошел в Киеве накануне, 2 апреля. Неизвестные около двух часов дня сожгли у здания посольства Польши в Киеве польских флаг. После этого злоумышленники покинули место преступления.

По его мнению, произошедшее представляло собой нападение на дружбу двух стран.

«Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве, — написал Климкин в социальной сети. — Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди, которые имеют искреннее сердце, никогда не станут глумиться над символами других наций».

Рішуче засуджую провокаційну акцію перед Посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися з символів інших націй. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 3, 2018

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