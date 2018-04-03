Путин: РФ и Турция сделают все необходимое для запуска АЭС «Аккую» в 2023 году

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Анкара, 3 апреля. Россия и Турция будут делать все необходимое, чтобы запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

Москва и Анкара будут делать все, чтобы запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2023 году, сказал Владимир Путин на церемонии начала строительства станции. Он отметил, что перед странами стоит амбициозная задача — реализовать запуск первого энергоблока к столетию основания Турецкой республики.

«Мы вместе с моим дорогим другом президентом Реджепом Эрдоганом договорились о том, что будем делать все для того, чтобы выполнить именно эту задачу», — отметил он.

Путин выразил уверенность, что слаженная работа специалистов из РФ и Турции позволит реализовать проект в срок. Осуществление строительства такого масштаба станет символом динамичного развития российско-турецкого сотрудничества и дружбы, резюмировал он.

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