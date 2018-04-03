Путин: Значимость проекта «Аккую» трудно переоценить

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Москва, 3 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что проект АЭС «Аккую» станет основой новой атомной отрасли для Турции. Значимость проекта трудно переоценить.

«По сути, сегодня мы не только присутствуем при сооружении первой турецкой атомной электростанции, но и создаем основу для Турции в атомной промышленности в целом. Мы начинаем создание новой отрасли», — заявил Путин в ходе церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС «Аккую».

Напомним, что АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергетических блока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», которые соответствуют самым высоким, «постфукусимским», стандартам безопасности. Мощность каждого энергетического блока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта — 20 млрд долларов.

Пуск первого блока АЭС может пройти уже в 2023 году.

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