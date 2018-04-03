Минобрнауки отреагировало на призыв главы Академии наук отменить ЕГЭ в России

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Москва, 3 апреля. Министерство образования и науки России призвало общественность не спекулировать на теме отмены Единого государственного экзамена, поскольку подобные разговоры приводят к стрессу школьников, которые в настоящее время сдают ЕГЭ. Об этом во вторник заявил директор департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов, комментируя предложение президента Российской академии наук Александра Сергеева.

«В настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу родителей и школьников», — пояснил он ТАСС.

Как отметил официальный представитель Минобрнауки, ЕГЭ позволяет абитуриентам поступать в российские вузы на равных условиях, вне зависимости от места проживания.

Напомним, что ранее президент РАН Александр Сергеев призвал правительство отменить Единый государственный экзамен, полагая, что подобная форма приводит к снижению уровня образования в стране.

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