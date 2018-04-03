Глава СПЧ призвал не блокировать мессенджер Telegram

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Москва, 3 апреля. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призвал не блокировать мессенджер Telegram, подчеркнув, что такие меры приведут к уничтожению целого фрагмента медийного и общественного пространства.

«Речь в данном случае идет не просто об ограничении возможностей реализации конституционных прав на тайну личной переписки и свободу выражения мнений, но о фактическом уничтожении сложившегося фрагмента медийного и общественного пространства», — подчеркнул он.

Федотов отметил, что блокировка мессенджера затрагивает законные интересы 15 миллионов граждан РФ. Он напомнил, что в продвижение Telegram-каналов вложили деньги инвесторы, которые в случае блокировки понесут финансовые потери.

Кроме того, по словам Федотова, в доступе к переписке лиц, совершивших преступление, заинтересованы правоохранительные органы. Глава СПЧ отметил, что Telegram своевременно отреагировал на просьбу президентского совета по правам человека и в кратчайшие сроки заблокировал каналы и чаты, в которых содержались инструкции по подготовке террористических актов.

«Мы обнаружили в мессенджере Telegram ряд откровенно экстремистских чатов и каналов с недвусмысленными инструкциями по подготовке террористических актов. <…> Мы обратились к руководству мессенджера с призывом заблокировать ряд таких каналов и чатов, что и было сделано в кратчайшие сроки», — обратил внимание Федотов.

Глава СПЧ заключил, что данная позиции Telegram свидетельствует о возможности обеспечить соблюдение российского законодательства без блокировки мессенджера.

Напомним, Роскомнадзор предупредил руководство Telegram о возможной блокировке мессенджера в РФ в том случае, если Telegram не предоставит ФСБ ключи шифрования. При этом юрист компании сообщал, что передать ключи технически невозможно.

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